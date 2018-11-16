В Челябинске выбрали лучших начальников караулов учреждений ГУФСИН РФ

В Челябинске завершился четвертый этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшего начальника караула по охране объектов ГУФСИН России. Южноуральцы остались без медалей.

Всероссийский конкурс среди работников ГУФСИН проходил в Челябинске в течении трех дней. За звание лучших боролись 12 участников из разных регионов страны. Все они победители областного и регионального уровней. Программа состязаний была насыщенной: она включала в себя проверку теоретических знаний, а также практических умений и навыков участников.

Финалистам предстояло сдать зачеты по строевой подготовке, посоревноваться в меткости стрельбы из пистолета Макарова, пробежать километровый кросс, продемонстрировать боевые приемы борьбы, выполнить подтягивание на перекладине. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

«Смотр-конкурс на лучшего начальника караула по охране объектов Федеральной службы исполнения наказаний стал прекрасной возможностью познакомиться с передовым опытом других территориальных округов, сравнить нашу работу с другими, определить слабые и сильные места в части организации службы караулов по охране учреждений УИС Челябинской области. Выступления на данных соревнованиях – это лучший стимул держать себя в хорошей физической форме, которая может понадобиться в любой момент в вашей нелегкой службе», - начальник ГУФСИН по Челябинской области Виктор Брант.

Южноуральцев в числе призеров не оказалось. Первое место занял начальник караула из Пермского края Денис Лунев, на втором Семен Ефремов из Карелии и замыкает тройку лучших по профессии Денис Пушкарев из Волгоградской области.