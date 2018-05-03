Внук Владислава Третьяка женился на бывшей стюардессе из Челябинска

Внук Владислава Третьяка женился на бывшей стюардессе. Избранницей хоккеиста, вратаря ЦКСА Максима Третьяка стала «Мисс Челябинск» Евгения Николаевская.

Легендарный хоккеист Владислав Третьяк женил своего внука Максима. Знаменитый дед устроил для молодоженов шикарную свадьбу.

Об этом сообщает www.starhit.ru.

Максим Третьяк поделился фото с праздника на своей странице в Инстаграме и трогательно подписал снимок, на котором он вместе со своей избранницей.

«Лучший день в моей жизни», - написал внук Владислава Третьяка Максим под фото со своей невестой.

Девушка представляла родной Челябинск на конкурсе «Мисс Россия» в 2016 году и по итогам зрительского голосования заняла третье место.

Евгения - дочь летчика, в прошлом - стюардесса, в 2017 году она попала на главную страницу календаря главного авиаперевозчика страны и стала лицом «Аэрофлота».

Но потом неожиданно отказалась от почетного титула и оставила профессию.

Евгения Николаевская с детства занимается спортом, она начинала с прыжков в воду, некоторое время посвятила художественной гимнастике, а потом успешно занималась спортивными бальными танцами.