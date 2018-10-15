Жителя Южноуральска отправили в колонию за неуплату алиментов

Мировой суд города Южноуральска Челябинской области приговорил местного жителя, отца 11-летнего сына, к реальному лишению свободы на срок два месяца за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ – неуплата алиментов.

30-летнему жителю Южноуральска придется провести в колонии-поселении не два месяца по приговору, а целых три. Судья добавил еще месяц по старому уголовному делу, которое рассматривалось в суде в марте 2018 года. Хотя в суде нерадивый папаша раскаялся и вину свою признал, суд вынес справедливое решение. Так как становится на путь исправления, злостный алиментщик не желает.

Изначально, пробудить отцовскую ответственность в нем должны были полгода исправительных работ, но трудолюбия должника хватило всего лишь на пару недель. Уголовно-исправительная инспекция вышла в суд с ходатайством о замене наказания должнику из-за нежелания добросовестно работать и платить сыну алименты.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, на сегодняшний день долг перед своим 11-летним сыном нерадивый отец накопил в размере 400 тысяч рублей.