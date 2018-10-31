Челябинский алиментщик заплатил своей дочери миллионный долг

Житель Челябинска задолжал своему ребенку больше миллиона рублей. Когда судебные приставы наложили запрет на выезд за границу, нерадивый отец пришел в отделение ведомства и лично вручил бывшей жене всю сумму.

Тяжба с долгом у челябинца с судебными приставами длилась более 15 лет. Нерадивый отец не работал, а сумма по исполнительному листу копилась. В 2018 году сумму долга перед родной дочерью составила уже один миллион 350 тысяч рублей. Почти всю свою зарплату мужчина отдавал на погашение задолженности, но этого явно не хватало для того, чтобы закрыть исполнительное производство.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, два с половиной года сотрудники ведомства не давали покоя должнику напоминаниями о необходимости погасить миллионную задолженность. Продлевали ему ограничение на выезд за рубеж, и на днях эти меры сработали. В Курчатовский отдел судебных приставов должник приехал вместе со своей бывшей женой, передал ей наличными один миллион 350 тысяч рублей.

Судебные приставы района окончили исполнительное производство в отношении бывшего должника. Об этом мужчина попросил личным заявлением. Объяснил это тем, что в ближайшее время собирается вместе с бывшей женой выехать за границу на отдых. Как говорится – заплати долги и отдыхай спокойно.