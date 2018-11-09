Дубровский заручился поддержкой «Единой России» на выборах губернатора

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» поддержит действующего главу региона Бориса Дубровского на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Об этом заявил сегодня, 9 ноября, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, выступая на XXXI региональной отчетной конференции.

О намерении единороссов поддержать действующего губернатора Владимир Мякуш говорил и на заседании фракции в Законодательном собрании еще 25 октября 2018 года.

«Единая Россия – это ресурс нашего губернатора. Партия поддержит Бориса Дубровского на выборах», - заявил Владимир Мякуш. Он отметил заслуги Бриса Дубровского на посту губернатора: области удалось навести порядок в управлении финансами и добиться проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

По его словам, избирательная кампания практически уже стартовала. Он призвал единороссов встречаться с населением и рассказывать обо всех успехах и достижениях действующей власти.

Владимир Мякуш напомнил, что 8 сентября 2019 года южноуральцам предстоит избирать не только губернатора. Состоятся выборы органов МСУ и выборы 149 депутатов районных Советов Челябинска и из их числа затем будет формироваться Челябинская городская Дума.

В настоящий момент начинается активная подготовка к предварительному голосованию, по итогам которой определятся кандидаты. «На выборах всех уровней главным критерием выдвижения от партии «Единая Россия» будет победа на предварительном голосовании, - пояснял ранее Владимир Мякуш. - Победил кандидат на праймериз - мы его выдвигаем на основные выборы».

Напомним, Борис Дубровский первым сообщил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Главная его мотивация: «В следующие пять лет завершить все начатые в данный момент масштабные работы». Затем о своем намерении участвовать в выборах губернатора заявил бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев. Чуть позднее прошла информация, что Челябинского региональное отделение партии «Справедливая Россия» собирает подписи за выдвижение депутата Госдумы, лидера эсеров Валерия Гартунга кандидатом в губернаторы. Но эсеры опровергли эти слухи, назвав организованный кем-то сбор подписей провокацией. Однако некоторые эксперты предполагают, что это был некий пиар-ход.