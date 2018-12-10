Лидер «Стоп ГОК» от лица оппозиции поборется за пост главы Челябинска

Лидер общественного движения «Стоп ГОК» Василий Московец (движение выступает против строительства Томинского ГОКа) будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска. Он был выдвинут как единый кандидат от оппозиционных патриотических движений Челябинска и области на заседании народного избирательного объединения «Горожане».

Соответствующая информация размещена на сайте «Стоп ГОК».

«Приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие. В ближайшее время подробнее расскажем о нашем плане», - написал на своей странице Василий Московец.

Участники выдвижения поясняют, что «решение принято для того, чтобы горожанам получить возможность публично, ясно выразить свою позицию по многим вопросам жизни мегаполиса. Момент выборов – это свободная трибуна». Сделано это и с прицелом на будущие прямые выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Создана редакционная комиссия, которой поручено составить единую избирательную программу (от всех объединений) по блокам: «Экология», «Политика», «ЖКХ», «Транспорт» и так далее.

Напомним, участники «СТОП ГОК» выступали против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области и засыпки разреза «Коркинский» закладочным материалом ГОКа. В ноябре 2017 года президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Челябинск позвонил Василию Московцу и поручил губернатору Борису Дубровскому взять ситуацию под свой контроль.

Сразу после разговора губернатор встретился со сторонниками и противниками проекта. Была создана рабочая группа по ГОКу. Были проведены три «Круглых стола», но противникам и сторонникам так и не удалось ни о чем договориться и к марту 2018 года все переговоры были прекращены. В марте появились провокационные листовки, порочащие активистов движения. Но участников это не остановило и движение все больше стало приобретать политический окрас. В октябре 2018 года активисты просили главу государства о личной встрече, думая, что он приедет на открытие завода в Челябинск. Но президент принял участие в церемонии дистанционно.

Напомним, 20 ноября 2018 года депутаты Челябинской городской Думы одобрили сложение полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначение ВИП-главы Владимира Елистратова.

На следующей неделе во вторник, 18 декабря, на очередном заседании Думы планируется утвердить положение о конкурсе и официально объявить сам конкурс. По прогнозам, новый глава Челябинска может быть избран в феврале-марте 2019 года.