Севастьянов предложил Юревичу работу в Совете Федерации

Претендент на пост губернатора Челябинской области, бывший уполномоченный по правам человека в регионе Алексей Севастьянов предложил бывшему главе региона Михаилу Юревичу, скрывающемуся от следствия за рубежом, войти в его сенаторскую тройку.

Алексей Севастьянов написал на своей странице в Facebook написал, что направил Михаилу Юревичу письмо с предложением войти в его тройку сенаторов: «В данный момент я являюсь кандидатом в Губернаторы Челябинской области. В случае моего избрания предлагаю Вам стать моим представителем в Совете Федерации». Севастьянов уверен, что Михаил Юревич может принести большую пользу региону, работая в Совете Федерации.

Михаилу Юревичу предстоит письменно дать ответ не позднее 2 июля 2019 года, уточняется в письме.

Как уже сообщало агентство, в середине марта 2017 года СК РФ возбудил в отношении Михаила Юревича уголовное дело за получение взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко. Затем экс-губернатору было предъявлено обвинение в подстрекательстве к клевете.

Постановление о привлечении Юревича в качестве обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.

В начале мая 2017 года Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, 24 мая суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора.

В июне суд арестовал имущество и счета Михаила Юревича, но затем разрешил ему частичный доступ к счетам.

Адвокаты Юревича не раз подавали в суды различных инстанций кассационные жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела на их подзащитного, и всякий раз получали отказ. Верховный суд оставил в силе решение областного суда об аресте Юревича.

С сентября 2017 года по настоящее время Михаил Юревич находится в федеральном розыске. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ГУ МВД России.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года. Свои заявления в облизбирком уже подали 14 претендентов, в том числе - были выдвинуты от партий и 8 - самовыдвиженцы. Из них первым озвучил свою сенаторскую тройку глава региона Алексей Текслер.

За пост главы региона намерены побороться: Алексей Текслер, Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Морозов (член совета Всероссийского Левого Фронта, координатор Челябинского регионального отделения «Левый Фронт»), Сергей Смышляев («Родина»), Ярослав Щербаков («Яблоко») Алексей Севастьянов («Гражданская инициатива), предприниматель Андрей Аюпов, челябинский юрист и общественник Александр Лебедев, директор клиники FMC Степан Фирстов, Александр Комиссаров, Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов.

До 4 июля будет проведена регистрация заявившихся кандидатов.