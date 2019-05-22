Антимонопольщики передали дело Дубровского силовикам

Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы.

Эту информацию подтвердили в региональном УФАС.

«Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ведомство возбудило дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Ведомством были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

УФАС обращала внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства еще с 2011 года, когда регионом руководил Михаил Юревич. Тогда дорожные контракты получало ЗАО «Южуралавтобан» (нарушения легли в основу уголовного дела). В 2014 году губернатором стал Борис Дубровский, ситуация в этой сфере не изменилась. По мнению антимонопольной службы, региональные власти, чтобы избавить от конкурентов нужную компанию, намеренно укрупняли лоты на аукционах и незаконно отклоняли заявки потенциальных конкурентов. При этом ряд контрактов был заключен, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа.