Экс-глава УФНС по Челябинской области Александр Путин и его свояк Новожилов не признают своей вины в получении и даче взятки

Бывший начальник управления федеральной налоговой службы по Челябинской области Александр Путин признал свою вину только в превышении должностных полномочий. Факт получения взятки от бывшего депутата Челябитнской городской думы, учредителя ООО «Архитектура и строительство», директора ООО «АНТЭП» Сергея Новожилова (их супруги – родные сестры) – он отрицает.

Об этом обвиняемый говорил сегодня, 25 апреля, в ходе прений в рамках судебного заседания по рассмотрению уголовного дела.

Сергей Новожилов также не признает своей вины в даче взятки в виде ремонта квартиры Александра Путина на сумму порядка 7 миллионов рублей за получение госконтрактов на ремонт налоговых инспекций.

Гособвинение просит для Александра Путина и Сергея Новожилова соответственно по 8,5 и 7,5 лет колонии и каждому штраф по 28 миллионов рублей.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Александр Путин и Сергей Новожилов и были задержаны 16 октября 2014 года. Александру Путину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сергея Новожилова обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), а также в подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4, ч.5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Александр Путин пробыл в СИЗО в общей сложности 21 месяц 29 суток - с октября 2014 года до 10 июня 2016 года. Затем суд удовлетворил ходатайство защиты и избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Новожилов содержался в СИЗО 15 месяцев - до 11 февраля 2016 года, затем Челябинский областной суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.