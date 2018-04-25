Прокурор просит 8,5 года колонии строгого режима для экс-налоговика Челябинской области Александра Путина

Гособвинение запросило 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 28 миллионов рублей для экс-руководителя УФНС по Челябинской области Александра Путина, обвиняемого в получении взятки. Кроме того, прокурор просит лишить бывшего главного налоговика области права занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Для взяткодателя - учредителя ООО «Архитектура и строительство», директора ООО «АНТЭП» Сергея Новожилова - 7,5 года колонии строгого режима и штраф в аналогичном размере.

Предложено при отбытии наказания учесть для обоих сроки содержание под стражей и домашним арестом. Напомним, Александр Путин пробыл в СИЗО в общей сложности 21 месяц 29 суток - с октября 2014 года до 10 июня 2016 года. Затем суд удовлетворил ходатайство защиты и избрал в отношении него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста (прокурор возражал против этого решения, но суд встал на сторону защиты). Новожилов содержался в СИЗО 15 месяцев. 11 февраля 2016 года Челябинский областной суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.

В настоящий момент в Центральном районном суде проходят прения в рамках рассмотрениях этого уголовного дела, возбужденного еще в октябре 2014 года.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, сегодня в ходе судебного заседания выступят сами подсудимые.

Напомним, Сергей Новожилов и Александр Путин были задержаны 16 октября 2014 года. Александру Путину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сергея Новожилова обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), а также в подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4, ч.5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия Сергей Новожилов рассчитался с Александром Путиным ремонтом за содействие в получение госконтрактов на проведение ремонтов налоговых инспекций.