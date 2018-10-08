Экс-главе Миасса просят продлить срок содержания под стражей. Ему грозит еще одно обвинение?

Следователь обратился в суд с ходатайством о продления срока содержания под стражей бывшего главы Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Ирина Савинкова, соответствующее ходатайство следователя будет рассмотрено судом во вторник, 9 октября.

Напомним, 11 октября заканчивается избранный судом срок содержания под стражей Геннадия Васькова - всего он находится в СИЗО 4 месяца 25 суток. Попытки адвоката смягчить меру пресечения для экс-главы не увенчались успехом.

В ряде СМИ сообщают, что следователи намерены предъявить бывшему главе еще одно обвинение – в покушении на взятку. Но в суде пока эту информацию не подтверждают.

Еще трем фигурантам этого уголовного дела - начальнику отдела дошкольного образования Миасса «Образование» Татьяне Биевой, депутату Совета депутатов Миасского городского округа Николаю Рындину, эксперту Сергею Богатыреву - смягчили меру пресечения. Первые двое отпущены из СИЗО под домашний арест до 27 октября 2018 года. Суд также разрешил Биевой ежедневные одночасовые прогулки. Мера пресечения для Богатырева остается неизвестной. До 29 мая 2018 года он находился под стражей. Но после этой даты следователь не выходил в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Возможно, что он был отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Напомним, Рындин, Биева и Богатырев были задержаны 29 марта 2018 года. На следующий день суд принял решение о заключении их под стражу.

Геннадий Васьков был задержан 14 мая 2018 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, в декабре 2017 года администрация Миасса приобрела нежилое здание для детского сада «Умка» по завышенной цене. Здание было непригодно для этих целей. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в размере не менее 13 миллионов 885 тысяч рублей.

Рындин, Биева и Богатырев за свои действия получили взятку, превышающую 8 миллионов рублей.