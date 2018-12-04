Многодетному отцу Игорю Мотыгину отменили меру пресечения из-за недостаточности улик

Многодетному приемному отцу из Октябрьского района Челябинской области Игорю Мотыгину не продлили меру пресечения – нахождение под домашним арестом. Срок действия ареста считался до четвертого декабря этого года.

Ранее судья Октябрьского района в ходе очередного судебного заседания вынес постановление, в котором говорилось о том, что улик против многодетного отца, обвинявшегося в мошенничестве, было недостаточно.

«Возвратить прокурору Октябрьского района уголовное дело по обвинению Мотыгина Игоря Анатольевича в совершенном преступлении по части 3 статьи 159 и части 2 статьи 159 для устранения существенных нарушений, препятствующих принятию судебного решения», - говорилось в постановлении суда Октябрьского района.

Дело Игоря Мотыгина отправили в прокуратуру района, которое потом отправилось в следственный отдел СКР по Октябрьскому району для дополнительного расследования и поиска доказательной базы. До сих пор новых обвинений Игорю Мотыгину следователи не предъявили.

«Никто моим делом не занимается, у них нет доказательств моих преступных деяний, - рассказывает Игорь Анатольевич. – Этих деяний и не было. Я делал все правильно и воспитывал доверенных мне детей. Кому-то надо было меня наказать, но у чиновников из администрации нашего района это не получилось».

Еще Игорь Мотыгин рассказал, что в ходе судебных разбирательств он предоставил суду новые, восстановленные отчеты о том, куда тратил деньги своих воспитанников. Его прежние отчеты работники управления социальной защиты Октябрьского района потеряли по халатности.

«В ходе суда чиновники из администрации возражали на то, что я принес новые отчеты и предоставил их судье, - продолжает Мотыгин. – Судья не принял во внимание эти возражения. А как я должен был себя защищать? Они по своей халатности потеряли все мои отчеты, а я из-за этого должен был отправиться в колонию».

Сейчас Игорь Мотыгин сможет спокойно передвигаться не только по поселку Нововарламово, где он живет с ребятишками, но и в пределах района и области, а также по России. И будет ждать решения правоохранительных органов. Возможно, в ближайшее время следователи примут единственно правильное решение.

Напомним нашим читателям, что в ноябре прошлого года на Игоря Мотыгина возбудили уголовное дело по статье – мошенничество. Его обвинили в краже более миллиона рублей со счетов своих воспитанников. Дело передали в суд. Судья избрал ему меры пресечения в виде подписке о невыезде. Из-за того, что приемный отец выехал в другой район, чтобы навестить своего бывшего воспитанника в детском доме города Бакал, суд изменил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Под домашним арестом Игорь Анатольевич находился один год и 25 дней. В переводе на нахождение в колонии общего режима это равно шести месяцам и 12 дням. Срок немалый. За это время приемный отец, который воспитал 60 мальчишек-сирот, потерял работу и огромную сумму денег. 55-летний мужчина занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью по доставке и продаже местному населению дров для отопления жилья. Находясь под арестом, делать он этого не мог.

«Буду ждать дальнейших действий от наших правоохранительных органов. Если далее не последует каких-либо действий, мы будет обращаться с иском в суд для разбирательств в отношении меня, - сказал Игорь Мотыгин. – Необходимо, чтобы кто-то понес заслуженное наказание за оговор меня и ограничение моей свободы. Мы будем требовать денежной компенсации за все мои мучения».