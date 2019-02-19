Ночной пожар в деревне Калиновка унес жизни пожилых супругов

В деревне Калиновка Чебаркульского района (Челябинская область) на пожаре, потушить который не удавалось несколько часов, погибли пожилые супруги. Дом, в котором жили 80-летний мужчина и его 78-летняя жена, сгорел дотла.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, о ночном пожаре в деревне сообщили местные жители. Когда огнеборцы прибыли на место, частный жилой дом был объят пламенем, началось обрушение кровли. Пожарным сказали, что внутри могут находиться пожилые супруги, однако зайти в полыхающее строение было невозможно. Дом полыхал так сильно, что справиться с огнем удалось только спустя несколько часов. Тела погибших были обнаружены при разборке конструкций.

Причину и обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели. По предварительным данным, к пожару могло привести замыкание электропроводки.

В Магнитогорске сутками ранее, на ночном пожаре 18-го февраля, также погибла семейная пара. В данном случае к трагедии привела неосторожность при курении. С этим пожаром огнеборцы справились быстро. Супруги были еще живы, когда их обнаружили, но реанимационные действия, которые скорая помощь проводила целый час, не помогли – и муж, и жена получили очень сильное отравление угарным газом.

Фото из группы "Типичный Чебаркуль" ВКонтакте