В Копейске бомж пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Полиция Копейска (Челябинская область) задержала бездомного мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу. Совершить преступление ему помешала случайная прохожая.
Инцидент произошел девятого апреля в малолюдном месте возле гаражей. Местная жительница увидела лежащую на земле девочку, над которой на коленях стоял мужчина. Ребенок увидела женщину и начала кричать. Мужчина убежал.
В следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело.
«Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части четвертой статью 132 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина задержан по «горячим следам». Им оказался копейчанин без определенного места жительства», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.