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11:41

В Сатке на «Магнезите» погиб рабочий

В Сатке (Челябинская область) рабочего придавило бункером. Мужчина погиб на месте.

25 апреля спасатели златоустовского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на техногенный вызов.

В Сатке на территории комбината «Магнезит» бригада выполняла демонтажные работы. При разборе железобетонного бункера произошло его обрушение, которое привело к гибели рабочего. 

Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Чтобы достать из-под завалов рабочего спасателям потребовались автокраны. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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