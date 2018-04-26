11:41
В Сатке на «Магнезите» погиб рабочий
В Сатке (Челябинская область) рабочего придавило бункером. Мужчина погиб на месте.
25 апреля спасатели златоустовского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на техногенный вызов.
В Сатке на территории комбината «Магнезит» бригада выполняла демонтажные работы. При разборе железобетонного бункера произошло его обрушение, которое привело к гибели рабочего.
Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.
Чтобы достать из-под завалов рабочего спасателям потребовались автокраны. От полученных травм мужчина скончался на месте.