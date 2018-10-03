Зашел по нужде, а приняли за извращенца

На территории детского сада, расположенного по улице Солнечная на северо-западе Челябинска, группа быстрого реагирования частного охранного предприятия «Варяг» задержала пьяного мужчину. Тревожную кнопку нажали воспитатели: мужчина вел себя агрессивно, а затем спустил штаны….

«Сдаваться без боя мужчина, которого приняли за извращенца, не собирался – к нему пришлось применять наручники и слезоточивый газ. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель Челябинска», - сообщили в пресс-службе ЧОПа. Он был передан сотрудникам полиции.

«Мужчину доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Как стало известно агентству из собственных источников, задержанный мужчина – не извращенец. Он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, но забрел на территорию детского сада, чтобы просто справить нужду. Детей в этот момент на детской площадке не было.