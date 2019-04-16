Присылайте свои новости

В рамках операции «Нелегал-2019» полицейские Челябинска нашли безработного местного жителя, который обеспечивал свое существование за счет мигрантов. Он жил за счет фиктивной регистрации иностранцев в своей «резиновой» квартире. В ней было прописано порядка 20-ти нелегалов

В Челябинске проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019». В ходе ее проведения полицейские выявили семь квартир, собственники которых в период с января 2017 года по июнь текущего года за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания порядка 48 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения.

Среди подозреваемый оказались четыре женщины и трое мужчин. Поразил один из них. В его квартире было прописано порядка двадцати нелегалов. Как выяснилось, он нигде не работает и для него фиктивная регистрация иностранцев – это заработок.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Собственникам жилья грозит до трех лет лишения свободы. Нелегальные мигранты могут сесть за решетку на шесть лет.