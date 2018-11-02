Жительница Чебаркульского района подала заявление в полицию о пропаже дочери лишь спустя 14 лет

Жительница Чебаркульского района (Челябинская область) подала заявление в полицию о пропаже дочери лишь спустя 14 лет. Она ушла из дома еще третьего мая 2004 года.

В полицию Чебаркульского района обратилась жительница села Шабунина, которая заявила о пропаже своей дочери. Наталья Шамильева, 1986 года рождения, ушла из дома третьего мая 2004 года и пропала. Несколько раз ее видели в поселке Восточный Уйского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Связь с родственниками женщина не поддерживает. Почему мать подала заявление о пропаже дочери лишь спустя 14 лет? Ответа на этот вопрос сотрудники полиции от женщины так и не услышали.

«Приметы разыскиваемой: возраст 18 - 20 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, окрашены в светлый цвет, глаза карие, на ноге имеется татуировка в виде абстрактного рисунка», - сообщила специалист по связям со СМИ МО МВД Чебаркульского района Елена Маневич.

Если Вы обладаете сведениями о разыскиваемой женщине, сообщите в МО МВД России «Чебаркульский» по телефонам: (35168) 2-25-22 - дежурная часть, 9-70-78, 9-70-79 – отдел уголовного розыска или на адрес электронной почты asemenov164@mvd.ru.