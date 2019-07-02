Юный челябинец прыгает в воду лучше всех в Европе

Челябинский спортсмен Григорий Иванов стал трехкратным победителем первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Казани с участием 170-ти спортсменов из 25-ти стран.

Юный воспитанник седьмой спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта Челябинска выступил в трех видах программы и во всех завоевал «золото». Он победил в прыжках с трехметрового трамплина (личное первенство и синхронные прыжки), а также в командных соревнованиях.

Как рассказал тренер Григория Юрий Пирожков, его подопечный давно шел к намеченной цели, упорно тренировался и планомерно повышал свой уровень мастерства. По словам тренера, в Григории подкупает умение сконцентрироваться в нужный момент и выдать лучший результат.

«Но впереди у него еще много работы. Этот год для Григория последний в юниорах. Будем стремиться к тому, чтобы и во взрослом спорте он сумел показывать высокие результаты», - отметил Юрий Пирожков.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области, в континентальном первенстве по прыжкам в воду в Казани сборная России убедительно выиграла командный зачет, завоевав 20 медалей, в том числе 11 золотых и девять серебряных наград.