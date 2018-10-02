Челябинск против тюрьмы для дельфинов: горожане продолжают критиковать идею строительства дельфинария

Челябинцы продолжают критиковать идею строительства в мегаполисе дельфинария. Сегодня, второго октября, критический пост на своей странице в социальной сети выставил известный в Челябинске ветеринарный врач, основатель и руководитель приюта диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Сейчас во всем мире отказывают в строительстве дельфинариев, не дают выступать передвижным дельфинариям. Все научное сообщество, все, кто занимается китообразными, признают дельфинов разумными существами. То есть дельфинарий для дельфинов - это ТЮРЬМА, клетка, где они живут в крайне некомфортных условиях. Они там плещутся и играют только потому, что деться некуда. Лишать свободы себе подобных и делать из этого развлечение - недостойно человека. Дельфины и люди издавна умеют сосуществовать бок о бок. Известны тысячи случаев, когда дельфины спасают утопающих, отгоняют акул. Дельфинарии можно делать только с выходом в открытое море. Дельфинарий в городе - просто по-человечески нехорошо», - отметил Карен Даллакян.

Он пишет, что дельфинам практически невозможно обеспечить в неволе необходимые для полноценной жизни условия. Лучшим показателем этого служит факт их почти полной неспособности к размножению в условиях дельфинария, а в редких случаях рождения дельфинят наступает их быстрая смерть.

Кроме того, на каждого заключенного в дельфинарии млекопитающего приходится примерно девять погибших на этапе варварского отлова, транспортировки, адаптации и дрессировки.

«Шоу-программы с морскими животными не имеют никакой образовательной ценности, а напротив, способствуют появлению у детей привычки заглушать голос совести, потакая своим сиюминутным потребностям и слабостям», - как и любой зоозащитник в мире, в этом Карен Даллакян абсолютно уверен.

Сегодня во всем мире под давлением общественности уже закрылись 60 дельфинариев, из них 14 - на стадии строительства. Во многих странах принимают законы, ужесточающие требования к условиям содержания китообразных, реализуют программы, ограничивающие их содержание и разведение в неволе.

«Зачем Челябинску идти вразрез со временем и поддерживать жестокость и издевательства над дельфинами?» - недоумевает Карен Даллакян

Завтра, третьего октября, в час дня в челябинском Доме архитектора (проспект Ленина, 41-А) состоится открытие экспозиции проекта строительства дельфинария.

В группе «НЕТ дельфинарию в Челябинске» ВКонтакте призывают неравнодушных горожан обязательно посетить это мероприятие (и забраковать экспозицию).

«Посещение экспозиции возможно по понедельникам и средам с 13-ти до 16-ти часов - вплоть до проведения собрания участников публичных слушаний (публичные слушания состоятся в Доме архитектора 25 октября в 13 часов 30 минут)», - отмечают в сообществе.

Консультировать посетителей экспозиции будет разработчик проекта (Челябинский институт генерального плана и транспорта») - по вторникам, с девяти утра до четырех дня.

Письменные предложения и замечания, касающиеся проекта, принимает комитет градостроительства и архитектуры Челябинска - по понедельникам и средам, с десяти утра до четырех дня (по адресу: улица Воровского, 2, кабинет 210, 211, телефоны: 265-10-07, 263-58-63).

Напомню, дельфинарий хотят возвести в Центральном районе Челябинска, на территории соснового бора вблизи ТРК «Родник», что предусматривает масштабную вырубку деревьев, которые горожане также очень жалеют. Зелени и так все меньше. А экология все хуже.

Одним словом, общественность возмущена. Люди только критикуют идею, положительных отзывов не слышно и не видно вообще. Петиция на площадке change.org уже собрала около семи с половиной тысяч голосов. Нужно еще больше, ведь в неволе дельфинов ждут настоящие страдания.

«Плохая экология и челябинская вода и вовсе могут убить млекопитающих. Странно, что разработчики проекта об этом не подумали», - удивляются защитники разумных млекопитающих.

«Если они не видели дельфинов, которые покрываются язвами из-за этой воды, куда добавляется неизвестного происхождения соль, я попрошу их на это посмотреть. Эти животные, у них есть свой разговор, интеллект - как можно их эксплуатировать? Это будет у нас пропаганда жестокости», - считает Карен Даллакян.

С этой точкой зрения согласно огромное множество людей. Челябинску дельфинарий не нужен: любоваться на этих прекрасных высокоразвитых существ лучше всего тогда, когда они просто проплывают мимо в открытом море. Свободные и счастливые.