Глава Курчатовского района – о предстоящем преображении скверов

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов сегодня, 29-го мая, презентовал проекты благоустройства территории двух скверов - по улице Красного Урала и по улице 40-летия Победы, которое будет осуществляться в рамках программы «Формирование современной городской среды». Разработкой обоих проектов занимался «Уралниистромпроект».

Напомним, 25-го марта временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил сквер на пересечении улицы Красного Урала с Комсомольским проспектом в ходе своей первой ознакомительной поездки по южноуральской столице.

Тогда глава региона раскритиковал работу городских властей и выбранных ими подрядчиков по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Местные жители рассказали Алексею Текслеру, что на территории сквера (на месте центральной клумбы, которую ждет волшебное преображение) планировалось построить пункты общественного питания. Тогда врио губернатора наказал Сергею Антипову не допустить никакой застройки в сквере.

Сегодня глава Курчатовского района еще раз заверил, что никаких заведений общепита (как и каких-либо других объектов) на территории сквера, площадь которого превышает десять с половиной тысяч квадратных метров, ни в коем случае не появится. Это будет зеленый оазис со смонтированной роскошной клумбой посередине (она будет подсвечиваться шестью антивандальными светильниками), 24-мя удобными скамейками, которые уже получили название «парковые диваны» (в прошлом году такие появились на тропе здоровья в парке «Северо-Западном»), двумя детскими игровыми комплексами - для малышей в возрасте от одного года до семи лет и для детей от семи до 12-ти лет.

В преображенном сквере появятся почти четыре десятка новых деревьев, 23 оригинальные опоры освещения (сегодня он никак не освещается и в темное время суток превращается в место, непригодное для отдыха), качели для детей с ограниченными возможностями здоровья, уличные тренажеры, две бетонные скамьи, ограничивающие движение транспорта полусферы.

Пешеходные дорожки благоустроенного сквера порадуют жителей и гостей Курчатовского района цветной брусчаткой. Детские игровые зоны - безопасным резиновым покрытием.

В сквере по улице 40-летия Победы площадью шесть тысяч квадратных метров также появятся интересные опоры освещения (их будет 13), 15 «парковых диванов», новые урны, детские игровые комплексы, качели для детей-инвалидов, крытая сцена - ее очень просили местные жители, парковочные столбики «Париж», коричневая брусчатка на пешеходных дорожках. Детские площадки в этом сквере тоже будут безопасными – от травм юных горожан убережет резиновое покрытие.

На благоустройство обоих скверов из федерального и областного бюджетов запланировано выделение 14-ти миллионов 757-ми тысяч рублей. Еще десять миллионов добавит Курчатовский район.

Напомним, именно эти два сквера были включены в программу благоустройства общественных пространств в 2019-м году на основании результатов рейтингового голосования.

В соответствии с дизайн-проектом подготовлена проектно-сметная документация на мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек в скверах, на установку малых форм (детских городков, спортивных тренажеров, скамеек, урн), обустройство наружного освещения.

В настоящее время уже проведена государственная экспертиза документации. Осталось провести аукционы по выбору подрядчиков, которые, выразил надежду Сергей Антипов, не подведут администрацию Курчатовского района и проектировщиков и воплотят представленные на сегодняшней презентации задумки в жизнь наилучшим образом.