Сибиряк подарил Челябинску саженцы кедра

Во вторник, 11 июня, коллекция ботанического сада Челябинского государственного университета пополнится 50 молодыми кедрами. Высаживать их приглашаются вузовские преподаватели и сотрудники с детьми, а также студенты-экологи. Эти растения станут именными, как и многие на территории ЧелГУ.

Саженцы приобрёл в Красноярске и подарил их университету отец первокурсника факультета экологии Владислава Барабаша, предприниматель Дмитрий Барабаш.

Сибирская сосна, или кедр, самая неторопливая – растёт в два раза медленнее других хвойных собратьев. При должном уходе, который в ботсаду гарантированно будет обеспечен, шишки на кедрах появятся через 70 лет.

Мероприятие стартует в 14:30 на площади у главного корпуса ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129), сообщает пресс-служба университета.

Фото из открытых источников