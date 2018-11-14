Южноуральцы усомнились в обоснованности повышения тарифов на вывоз отходов

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта изучили тариф на услуги операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в магнитогорском и карабашском кластерах Челябинской области. Общественники стали сомневаться в обоснованности повышения тарифов на вывоз ТКО в южноуральском регионе.

«Вчера на совещании лидер ОНФ Владимир Путин поручил принять меры по недопущению роста тарифов на вывоз отходов. Для Челябинской области эта мера крайне необходима, так как за вывоз мусора жители магнитогорского и карабашского кластера уже платят в разы больше. Ожидается рост цен и в Челябинске, - заметил региональной группы ОНФ Виталий Вороной. - Отмечу, что отслеживать ситуацию с тарифами по вывозу коммунальных отходов мы начали еще в 2016 году, когда проанализировали разрабатываемую территориальную схему обращения с отходами в регионе. Нашли массу ошибок, недостаток информации и пришли к выводу, что предлагаемая схема неизбежно приведет к росту цен на утилизацию отходов».

Оказывается, что до введения нового тарифа жители Магнитогорска платили в пересчете на новый способ расчетов 1,03 рубля с квадратного метра жилплощади. Это в среднем по 20–22 рубля с человека. С конца 2017 г. фактический тариф вырос в четыре раза и горожанам предложили платить по 87,5 руб. с каждого жителя в многоквартирном доме. Потом управление ФАС по Челябинской области признало цену завышенной на 19%. После чего тариф был пересмотрен. Для жителей многоквартирных домов составил 77,29 рубля на одного человека, а для проживающих в частном секторе – 59,67 рублей. Но перерасчет по оплаченным ранее квитанциям произведен не был.

Проведя мониторинг услуг в сфере обращения с ТКО в Магнитогорске, эксперты Народного фронта не выявили причин для повышения тарифа – на контейнерных площадках сохраняются антисанитарные условия, переполненные баки, регулярность вывоза мусора вызывает массу нареканий жителей. Более того, новый тариф должен утверждаться на вывоз мусора до полигона отходов.

«Фактически в этой ситуации региональное министерство тарифного регулирования, утвердив тариф на вывоз мусора, легализовало сомнительную деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорске, - отметил Виталий Вороной. - Более того, тариф не уменьшился, несмотря на доходы от продажи вторсырья региональным оператором по вывозу мусора. Также эксперты Народного фронта считают, что с приходом нового регоператора были завышены показатели объема мусора.

Также много вопросов у общественников вызывают затраты по карабашскому кластеру. По мнению экспертов ОНФ, обоснования размещения твердых коммунальных отходов и логистика не предоставляют возможностей для снижения финансового бремени для жителей этого кластера, а вывоз мусора из Миасса в Карабаш нерационален. Это 60 километров.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру УрФО с требованием проверить законность принятия тарифов для магнитогорского кластера, правомерность эксплуатации свалки ТБО города Магнитогорска и полигона Локомотивного городского округа, а также перерасчета стоимости услуг регионального оператора в соответствии с предписанием управления ФАС по Челябинской области.