Можно ли замедлить процесс старения без хирургического вмешательства

Все хотят быть красивыми и здоровыми, но старение – это естественный процесс. Его нельзя остановить, но можно замедлить. Как это сделать? Кто-то обращается за помощью к аппаратной медицине, к опытным хирургам. Многие женщины и мужчины заказывают через онлайн-сервисы, например, на аптека.ру, разнообразные витамины и прочие комплексы.

Но есть другой способ – корректировка питания. Отклонения в состоянии внутренних органов и систем отражается на внешнем виде человека. Достаточно скорректировать рацион, добавить больше полезных продуктов, чтобы результат не заставил себя ждать. Чтобы улучшить состояние кожи, волос и ногтей, справиться с упадком сил, рекомендуется обратить внимание на продукты, в которых в большом количестве содержатся следующие витамины и минералы:

магний

витамин С

жирные кислоты Омега 3

витамины группы В

витамин А.

Магний – один из важных микроэлементов, который, поступая в организм, замедляет процесс старения. Это лучшая профилактика ранних морщин, тусклости и шелушения кожи. Поддерживать упругость кожи, красивый и ровный цвет поможет витамин С. Для регулярного обновления клеток, для улучшения состояния волос нужно следить за тем, чтобы не было дефицита витаминов группы В.

Рекомендации по приему витаминов и минеральных комплексов:

Если у вас появилось шелушение кожи, она стала более сухой, то проверьте, нет ли дефицита витамина А. Сделать это можно, сдав анализ крови. Предварительно перед приемом добавок или витаминных комплексов проконсультируйтесь с врачом. Если в организме наблюдается недостаток нескольких витаминов или минеральных компонентов, то врач сможете назначить витаминно-минеральный комплекс. Во многих случаях такие составы считаются более эффективными, так как компоненты усиливают влияние друг друга.

Лицензия № ЛО42-00110-77/00269347 от 03.07.2020г

Имеются противопоказания.Требуется консультация специалиста.