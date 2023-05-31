154 миллиона — именно столько часов видео посмотрели клиенты билайна с помощью дракона Юнга

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.05.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
30.05.2023

НМУ сохранятся в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.05.2023

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Коллектив Южно-Уральской железной дороги занял первое место в соревновании ОАО «РЖД» по итогам пе
30.05.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 30 мая, во исполнение поручение президента России Владимира Путина в
30.05.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2023

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2023

Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2023

В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2023

Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье
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интернет-трафик
Экономика
31.05.2023 01:05
Фото: freepik.com

154 миллиона — именно столько часов видео посмотрели клиенты билайна с помощью дракона Юнга

erid:LjN8KYEMU

С момента запуска Тарифа UP клиенты билайна, выбравшие себе в качестве аппера дракона Юнга, скачали в сумме 135 миллионов гигабайт интернет -трафика. Это эквивалентно просмотру 154 миллионов часов видео. В среднем на одного пользователя Юнга пришлось около 24 часов видео в месяц, что подтверждает высокую популярность и востребованность этого аппера. 

Более половины всех клиентов билайна, использующих Тариф UP, выбрали своим аппером именно Юнга. С его помощью они получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные Гб интернета бесплатно. Общее число пользователей Тарифа UP сегодня составляет 2,46 миллиона человек. 

Тариф UP представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт, SMS под индивидуальные потребности каждого клиента оператора. Главное отличие этого тарифа от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, заключается в возможности усилить его с помощью способностей и суперспособностей апперов — виртуальных помощников, «живущих» в Тарифе UP.

Так, например, выполняя задания и накапливать «соты» в приложении билайна, клиенты, выбравшие своим аппером дракона Юнга получают дополнительные 15 гб интернета в дополнение к своему пакету услуг связи, включающему на старте неограниченное потребление видеоконтента на YouTube и TikTok.

Каждый пользователь Тарифа UP имеет возможность дополнительно настроить его под свои потребности, добавив гигабайты, минуты, SMS, а также подключив дополнительные сервисы от билайна и его партнеров.

Реклама: beeline.ru

билайн
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Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
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НМУ сохранятся в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.05.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллектив Южно-Уральской железной дороги занял первое место в соревновании ОАО «РЖД» по итогам пе
30.05.2023

ЮУЖД подтвердила звание одной из ведущих магистралей в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 30 мая, во исполнение поручение президента России Владимира Путина в
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30.05.2023 18:33

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30.05.2023 18:19

НМУ сохранятся в четырех городах Челябинской области

30.05.2023 18:10

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30.05.2023 18:04

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В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода

30.05.2023 17:24

Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье

30.05.2023 16:42

«Дорожный рывок» подарит Челябинску 850 тысяч квадратных метров нового асфальта

30.05.2023 16:42

ЮУЖД подтвердила звание одной из ведущих магистралей в стране

30.05.2023 16:09

В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду

30.05.2023 15:46

В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»

30.05.2023 15:17

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26.05.2023 22:35

Текслер: Челябинская область должна стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана

26.05.2023 19:02

Надежный партнер правительства Челябинской области отмечает 30-летний юбилей

26.05.2023 18:26

Дачи под Екатеринбургом: за какие просят меньше миллиона, а какие продают дороже четырех

26.05.2023 18:18

В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту

26.05.2023 17:40

Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»

26.05.2023 16:59

Виктор Рашников провел торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей

26.05.2023 16:27

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Обской

26.05.2023 16:09

Мэрия Челябинска: «Жителям аварийного дома на Батумской было предложено маневренное жилье»

26.05.2023 15:49

Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками