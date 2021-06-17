АГК направит на модернизацию производства 30 миллионов рублей

Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») в 2021-м году обновит парк флотационных машин. Первый агрегат уже введён в эксплуатацию на обогатительной фабрике предприятия.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, двухкамерная однокаскадная флотационная машина «РИФ-25» производства НПО «РИВС» (Санкт-Петербург) заменила технику, которая работала с момента основания фабрики. Камеры нового агрегата обладают большим объёмом и оснащены U-образным сечением. Такая конструкция повышает эффективность обогащения медной руды.

Обновлённый агрегат введён в эксплуатацию в рамках ежегодной программы АГК по техническому перевооружению производства. Благодаря совместной работе специалистов обогатительной фабрики и представителей компании-изготовителя флотомашину заменили без остановки производства за 15 календарных дней. Стоимость проекта по обновлению агрегатов для проведения флотации оценивается в 30 миллионов рублей.

СПРАВКА

Обогатительная фабрика Александринской горно-рудной компании (АГК) расположена в Нагайбакском районе Челябинской области. Объект сдан в эксплуатацию в 2001-м году, а в 2014-м на фабрике завершилась реконструкция производства, после чего мощности по переработке руды выросли в два раза – до 800 тысяч тонн в год. Также в рамках реконструкции увеличили площадь главного корпуса обогащения и создали открытый склад руды для хранения запасов сырья. Работы велись без остановки основного производства. Ещё через четыре года стартовала масштабная модернизация, направленная на повышение экологической безопасности и снижение остаточной влажности отгружаемых концентратов почти в полтора раза. Инвестиции в проект составили более 150 миллионов рублей. В 2020-м году завершился очередной этап модернизации: на предприятии установили новые фильтр-прессы общей стоимостью более 200 миллионов рублей, предназначенные для выпуска медного и цинкового концентрата. К 2021 году фабрика переработала 10 миллионов тонн руды.

Александринская горно-рудная компания учреждена в 1995-м году. Специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд с производством медного и цинкового концентратов. Компания является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.