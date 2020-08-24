Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 24-го августа, подпишет в Москве соглашения о сотрудничестве правительства региона с акционерными обществами «Объединенная приборостроительная корпорация» и «Концерн «Уралвагонзавод».

Документы будут подписаны губернатором в рамках проходящего в столице международного военно-технического форума «Армия-2020», для участия в котором глава региона и вылетел в столицу.

Также Алексей Текслер примет участие в работе пленарного заседания общенационального конгресса по диверсификации на тему: «Оборонно-промышленный комплекс и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи», которое состоится в рамках форума.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Москве Алексей Текслер посетит выставку в КВЦ «Патриот», где представлены такие южноуральские предприятия, как АО СКБ «Турбина», АО «Челябинский радиозавод», АО «НПО «Электромашина», АО «Папилон», АО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «Уралавтоприцеп», ООО «Трактор», ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» и АО «Соединитель».