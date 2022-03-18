Алексей Текслер заверил промышленников, что власти примут все меры для поддержки предприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах, которые предпринимаются на федеральном и региональном уровне для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Совместные задачи власти и бизнеса по конструктивному взаимодействию для выхода из сложившейся ситуации обсудили на объединенном заседании Правления ЧРОО и Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП).

Глава региона напомнил о том, что на федеральном уровне уже приняты законы, устраняющие административные барьеры для бизнеса, объявлен мораторий на проверки предприятий, отсрочки по исполнению ряда обязательств, принят ряд решений по поддержке региональных бюджетов, стабилизации ситуации на финансовых рынках и др.

На федеральном уровне 29 предприятий региона признаны системообразующими. Они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств в российских банках сроком до года в размере до 10 миллиардов или 30 миллиардов рублей на группу компаний по ставке 11%. Правительство РФ компенсирует банкам недополученные доходы.

Кроме того, для компаний, которые взяли кредит под плавающую ставку, ставка будет увеличиваться до рыночной постепенно, в течение трех месяцев. На уровне обсуждения – возможность замораживания процентной ставки для предприятий, у которых социально значимые и крупные инвестпроекты особенно в сфере импортозамещения.

Губернатор озвучивал ряд предложений, которые взяты в проработку Минэкономразвития РФ: ускорить процедуры возмещения НДС экспортерам; позволить экспортерам (являющимися и импортерами) резервировать часть выручки для внешнеторговых сделок; обеспечить льготный таможенные режим для поставки импортного технологического оборудования. Работа по выработке мер продолжается.

Поддержка предприятий организована и на региональном уровне. Утвержден план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях санкций. Работают штабы по направлениям: экономика, продовольственная безопасность, кибербезопаность, сохранение занятости населения, по мониторингу строительной отрасли и по логистике.

Из-за сбоя логистических цепочек сейчас стоит задача перезапустить проект ТЛК в Южноуральске. «Мы будем сейчас активно заниматься этим проектом, учитывая наш близкий выход на Казахстан, Китай, в район Каспийского моря. У нашего сухого порта есть перспективы. Приглашаю подключиться к этой работе, потому что вы – одна из заинтересованных сторон», - высказался губернатор.

На областном уровне в список системообразующих предприятий включено 196 предприятий. В структуре министерства создан центр импортозамещения, он должен работать в тесном контакте с СПП. Задача – сформировать реестр того, что область может производить и продавать.

Фонд развития промышленности области будет докапитализирован на 250 миллионов рублей, средства пойдут на поддержку НИОКРов, на компенсацию процентной ставки по займам, взятым под импортозамещение. Ожидается, что федеральное правительство также направит средства для ФРП.

В области будет сохранена поддержка инвестпроектов, на федеральном уровне решено продлить действие договоров СПИК 1.0, а также заключать новые с использованием апробированных механизмов.

Сохранится финансирование всех бюджетных строек.

«Мы находимся в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, с губернатором Алексеем Леонидовичем, рассчитываем на конструктивное взаимодействие с представителями госведомств и выработку действенных мер по поддержке бизнеса в сложившихся условиях. Важно отметить, что некоторые из озвученных нами предложений, реализованы», - отметил президент СПП Челябинской области Виктор Рашников.

«Мы пережили не один кризис. Наша совместная задача – адаптироваться к новым условиям, сохранить работу предприятий, занятость и доходы наших граждан. Со своей стороны примем все возможные меры для поддержки предприятий, сохранения кадров и производственных цепочек», - отметил Алексей Текслер.

В состав правления ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» входят руководители крупных промышленных предприятий всех основных отраслей экономики региона, бизнесмены и представители общественных объединений предпринимателей.

Председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев обратился к участникам заседания: «Сейчас как никогда необходимо поддержать людей, гарантировать им стабильность и достойный уровень жизни. Этого можно достичь, в том числе при условии сохранения социальных программ предприятий».

Спикер выразил надежду на ответственную позицию бизнеса и предпринимателей в вопросе сдерживания цен на выпускаемую продукцию. «Новые повышенные ценники в магазинах на товары народного потребления, прежде всего, негативно сказываются на настроениях в ваших трудовых коллективах. И здесь мы должны действовать сообща», – отметил Александр Лазарев.

ФОТО: пресс-службы губернатора и Законодательного собрания