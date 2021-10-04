Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств в министерстве здравоохранения регионе при выполнении подпрограммы по ВИЧ и при реализации госзакупок.

Контрольное мероприятие начнется с четвертого октября 2021 года.

«Сегодня приступаем к проведению контрольного мероприятия в Министерстве здравоохранения Челябинской области», - сообщает телеграм-канал КСП.

Проверка была включена в план на 2021 год. Согласно пункту 1.247 годового плана КСП, аудиторы намерены оценить эффективность и законность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области» государственной программы «Развитие здравоохранения региона».

Аудиторы придут также в ГБУЗ «Областной диагностический центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Помимо этого, в ходе проверки оценят организацию проведения профилактических мероприятий противодействия распространению ВИЧ-инфекции, а также государственные закупки.

Напомним, в сентябре 2021 года в министерстве здравоохранения Челябинской области прошли и в ряде фирм-подрядчиков прошли обыски по закупкам оборудования (в честности, компьютерных томографов). Силовики изъяли часть документов по закупкам медицинского оборудования для лечебных учреждений области.

Результаты проверок КСП будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.