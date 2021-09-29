В минздраве и в ряде фирм-подрядчиков прошли обыски по закупкам оборудования

В министерстве здравоохранения Челябинской области прошли оперативные мероприятия. Силовики изъяли часть документов по закупкам медицинского оборудования для лечебных учреждений области.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в силовых структурах, следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны руководства министерства здравоохранения области при закупке компьютерных томографов и комплектующих для больниц региона в начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках дела прошли обыски в самом минздраве (в частности, у замминистра, курирующего эти вопросы, и в отделе закупок). Оперативные мероприятия проведены и в ряде фирм-подрядчиков.

«Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий, - сообщает пресс-служба минздрава. - Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам».