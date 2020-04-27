Бандаж – первый помощник при сложных состояниях

Наш организм, как механизм, требующий постоянного контроля и бережного отношения, но даже это не всегда может уберечь от сбоев в его работе. В этом случае важнейшая задача – как можно быстрее восстановить здоровье. Вернуть его в норму после перенесенных травм, операций, помочь в период заболеваний и при других патологических состояниях сможет бандаж. Он представляет собой ортопедическое приспособление, которое может иметь различную форму и степень жестоки. В зависимости от типа конструкции он способен выполнять целый ряд функций, направленных на снижение боли, воспалений, улучшение функционирования опорно-двигательного аппарата, ускорение заживление тканей и др. Прежде чем купить бандаж, важно проконсультироваться с врачом, который определит тип и степень фиксации, а также наличие противопоказаний.

Задачи бандажей

Ортопедические бандажи могут выполнять следующие задачи:

• Фиксация, благодаря которой конечности и органы оказываются в физиологически выгодном положении;

• Компрессия, за счет которой оказывается легкий микромассажный и согревающий эффект. Это активизирует кровообращение в проблемной области, усиливает к ней приток полезных питательных веществ, что важно для снижения отечности, воспаления и быстрого заживления;

• Стабилизация, частичная или полная иммобилизация. В зависимости от степени поражения требуется ограничение подвижности в пострадавшем участке для ускорения реабилитации;

• Разгрузка больной области, требующаяся для снижения болевых ощущений, срастания тканей;

• Защита, необходимая для профилактики травм, прогрессирования патологий, расхождения послеоперационных швов, рецидивов грыж, выпадения органов и др.

Благодаря правильно подобранному бандажу можно существенно можно сократить процесс реабилитации и минимизировать риск рецидивов.

Классификация бандажей

Медицинские бандажи различаются на следующие типы:

- Для позвоночника: грудные, грудо-поясничные, поясничные, пояснично-крестцовые;

- Послеоперационные (абдоминальные);

- Для беременных и послеродовые;

- Грыжевые;

- При опущении органов;

- Наколенные;

- Бедренные;

- Голеностопные;

- Налокотные;

- Плечевые;

- Лучезапястные;

- Шейные.

Характеристики каждого типа бандажа представлены на сайте компании Med-magazin.ua. Помимо назначения изделия различаются жесткостью:

1. Эластичные. Бандажи, выполненные из эластичных материалов, создают легкую фиксацию и применяются для профилактики травм, прогрессирования заболеваний, при легких повреждениях. Они могут иметь дополнительные элементы в виде силиконовых и других вставок, а также ремней для лучшего прилегания;

2. Полужесткие. Бандажи из плотных эластичных материалов, в зависимости от модели, оснащены металлическими пластинами, шарнирами, возможностью регулировки угла сгибания и разгибания и прочими деталями, обеспечивают среднюю фиксацию. В некоторых моделях можно по мере реабилитации увеличивать подвижность в суставах. Данные бандажи за счет частичного обездвиживания пострадавшей области назначаются при средней степени травм, в период обострения хронических патология, в послеоперационный период;

3. Жесткие. Они необходимы для сильной фиксации, обездвиживают нужную область тела, когда требуется обеспечить ей строго определенное положение, поэтому часто назначаются после тяжелых повреждений вместо гипсовой лангеты.

Противопоказания к применению

Как любое приспособление медицинского назначения, бандаж, в зависимости от области применения, имеет некоторые противопоказания:

- Отечность при почечной недостаточности для корсетов на спину;

- Патологии ЖКТ, при которых недопустимо сдавливание;

- Открытые раны, язвы, нагноения, кожные заболевания в месте прилегания бандажа;

- Злокачественные опухоли;

- Плохо заживающие, кровоточащие, гноящиеся послеоперационные швы;

- Аллергические реакции на материал бандажа.

Что нужно учесть при выборе бандажа

Есть несколько важных критериев для обеспечения лечебного эффекта бандажа:

1. Степень жесткости. Врач на основании диагноза, сложности повреждений, течения заболевания, должен определить какой бандаж нужен. Самостоятельный выбор допустим только для легких эластичных бандажей для профилактики, при легких ушибах, растяжениях и незначительных болях;

2. Материал. Важно, чтобы изделие не вызывало дискомфорт, раздражения кожи, аллергических реакций, не деформировалось в процессе носки и при многочисленных стирках. Материал должен быстро впитывать и отводить влагу;

3. Размер. Основной вопрос покупателей, как выбрать размер, особенно если бандаж приобретается дистанционно в интернет-магазине. В идеале изделие нужно примерить в магазине, но это не всегда возможно, поэтому следует тщательно снять мерки. Делать это лучше утром, когда меньше отечность. У каждого производителя своя размерная таблица, он указывает, в каких местах тела нужно замерить объемы. Бандаж не должен пережимать, чтобы не нарушалось кровоснабжение в пораженной области, а также не быть свободным, поскольку лечебного эффекта не будет;

4. Застежки. Лучше если есть многоуровневые застежки, ремни, затяжки, которые помогают подогнать изделия по фигуре для хорошего прилегания к телу;

5. Цена. На стоимость влияет материал, применяемые технологии, сложность конструкции, а также популярность бренда. Качественные материалы всегда дороже, но они и более комфортны, поскольку пропускают воздух, не создают прения, не провоцируют кожные заболевания, не деформируются.

Правила применения

Вначале следует знать, как одевать приспособления. Бандаж при беременности, грыже, после операции надевают лежа. Важно определить нужную степень прилегания, чтобы изделие не передавливало, но хорошо фиксировало. Не стоит сразу выходить на улицу, нужно 10-15 мин походить по дому и убедиться, что в нем комфортно. Бандажи для профилактики надевают только когда есть риск получить травму, предстоят высокие нагрузки, перед спортивными тренировками. Как носить изделия при обострении заболеваний, в послеоперационный период, после повреждений определяет врач. Обычно их не используют более 4-6 часов в день и желательно периодически снимать на 15-20 мин. Некоторые модели для иммобилизации могут использоваться также ночью, но только по назначению врача, когда требуется постоянная фиксация в строго определенном положении. Длительность применения также должен определять специалист. Полужесткие и жесткие бандажи, за редким исключением, не разрешают носить более 3 месяцев, поскольку мышцы перестают работать самостоятельно и начинают атрофироваться.

Очень важен правильный уход за бандажом. Как стирать изделие написано в инструкции, прилагаемой к нему. Рекомендуется ручная стирка, предварительно нужно вынуть жесткие элементы (пластины, спирали и пр.). Не выкручивать, а аккуратно отжать и сушить на горизонтальной поверхности.