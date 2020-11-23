Миассцы будут ждать своей очереди на КТ в теплой палатке от военных

Более 100 челябинских предпринимателей приняли участие в фестивале по финграмотности

В Челябинской области 19-20 ноября проходил масштабный онлайн-фестиваль “Финансовая грамотность предпринимателей”. В мероприятии приняли участие более 100 представителей малого и среднего бизнеса не только с Южного Урала, но и Москвы, Брянской, Томской областей, Республики Башкортостан и других регионов.

В течение двух дней более 20 федеральных и региональных экспертов рассказывали МСП о различных аспектах финансового рынка, основах финграмотности, финансовых и инвестиционных возможностях, а также существующих мерах поддержки в пандемию по covid-19.

Организаторами фестиваля выступили Челябинское областное отделение “ОПОРА РОССИИ” совместно с Межрегиональной общественной организацией «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг».

Как рассказала председатель Комитета по финансовым рынкам ЧОО “ОПОРА РОССИИ”, Елена Фасахова проведению фестиваля предшествовал мониторинг по оценке качества оказания услуг по предоставлению мер государственной финансовой поддержки бизнесу.

“В результате мы выявили 4 основные проблемы. Это вопросы реструктуризации задолженностей и изменение порядка погашения кредитов предпринимателями, так как зачастую банки предлагали собственные продукты вместо мер господдержки. Также проблемные ситуации возникали с предоставлением льготных кредитов. Были случаи, когда срок рассмотрения кредитной заявки составлял 2 месяца и был равен сроку работы программы. В итоге предприниматели не успевали получить данную меру поддержки. Безусловно, бизнес просит продлить действующие до 30 сентября программы поддержки, поскольку в них есть необходимость, - уточнила Елена Фасахова. - Еще одна проблема была связана с перечнем запрашиваемых документов и установления порядков рассмотрения заявок. По итогам мониторинга были сформированы предложения и отправлены на имя премьер-министра Михаила Мишустина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Часть из них уже рассмотрена и взята в работу”.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская отметила, что в регионе с учетом мнений представителей деловых и общественных объединений, а также системообразующих предприятий был разработан и успешно реализован пакет мер, состоящий из 39 мероприятий. Меры были направлены в первую очередь на стабилизацию ситуации на рынке труда, сохранение занятости, поддержку малого и среднего предпринимательства. Со всем перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте министерства.

“Во-первых, были снижены в пределах полномочий региона ставки налогов на 2020 год для видов деятельности, наиболее подверженных падению спроса в результате сложившейся ситуации. Во-вторых, в регионе были продлены сроки уплаты налогов, предусмотренных некоторыми специальными налоговыми режимами, а также налога на имущество организаций, авансовых платежей по транспортному и земельному налогу, сроки уплаты страховых взносов для пострадавших отраслей (постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"). В-третьих, было разработано пять антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию. Финансовую поддержку уже получили 288 предприятий малого и среднего бизнеса, что также позволит сохранить около 6 тысяч рабочих мест”, - подчеркнула она.

Помимо мер государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях предпринимателям оказывалась поддержка со стороны Центробанка и Федеральной налоговой службы.

По словам управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елены Фединой, Банк России в текущем году продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снижая ключевую ставку, которая находится на на исторически минимальном уровне – 4,25%.

Наряду со снижением ключевой ставки, значительное влияние на уровень процентных ставок и динамику кредитования оказали программы льготного кредитования с государственной поддержкой. “Были упрощены условия как уже действующих на начало пандемии программ кредитной поддержки бизнеса, так и разработаны новые. Среди вновь введенных Правительством РФ стоит выделить две программы: на выплату заработной платы под 0% по Постановлению № 422 и на возобновление деятельности под 2% с возможностью последующего списания долга по Постановлению № 696. По последним данным в Челябинской области общий объем выдачи в рамках указанных программ приближается к 11 млрд. рублей”, - уточнила Елена Федина.

Заместитель руководителя УФНС по Челябинской области Марина Екимова отмечает, что на федеральном уровне для поддержки бизнеса был утвержден ряд мер поддержки предпринимателей, основными из которых являются предоставление рассрочек и отсрочек по уплате налогов, авансовых платежей по уплате налогов и страховых взносам в отношении налогоплательщиков, которые пострадали от ситуации по пандемии.

“Отсрочки и рассрочки по уплате налогов предоставляются для организаций, у которых основной вид деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года относится к пострадавшим отраслям по Постановлению 434, для налогоплательщиков, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы для своих арендодателей, для налогоплательщиков, которые получают доходы в сфере туризма и гостиничного бизнеса , а также для налогоплательщиков, у которых получилось снижение доходов в I и II кварталах текущего года не менее, чем на 10 % из-за убытков”, - объяснила спикер.

Марина Екимова также посоветовала предпринимателям узнавать более подробную информацию на портале, где обновляются все меры поддержки 2 раза в месяц.