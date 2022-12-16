16.12.2022
Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги
14.12.2022
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
13.12.2022
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
30.11.2022
Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022