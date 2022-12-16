Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги

В Челябинске в ходе регионального инновационного форума ЮУЖД подписано соглашение между Южно-Уральской железной дорогой и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства Челябинского областного отделения «Опора России». В рамках соглашения более 200 предприятий региона смогут активно взаимодействовать с магистралью в реализации проектов благодаря утверждённым регламентам взаимодействия, установкам на развитие трендов и открытому диалогу в решении вопросов.

На форуме также обсудили особенности региональной инновационной среды, тренды научно-технологического и инновационного развития, программы поддержки.

В мероприятии приняли участие представители ЮУЖД, Министерства экономического развития Челябинской области, представители бизнес-сообщества Южного Урала, а также студенты высших учебных заведений региона.

«Инновационный форум – инструмент выстраивания эффективного взаимодействия с органами власти, представителями бизнеса и предприятиями научного комплекса. Только совместно мы сможем оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия рынка и противостоять новым вызовам, - отметил главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев. – Сегодня мы видим несколько трендов в развитии инноваций: цифровая трансформация – роботизация, беспилотные системы, мониторинг строительства объектов; «зеленые» технологии и квантовые коммуникации.»

В свою очередь, руководитель проектного офиса по улучшению делового климата Министерства экономического развития Челябинской области Наталья Огаркова поблагодарила руководство ЮУЖД за вклад в развитие малого предпринимательства и создание для предприятий возможностей предлагать услуги и продукцию для внедрения на магистрали в формате единого окна.

В рамках форума участники обсудили развитие проекта «Цифровая станция», инновационно-технологическое развитие вокзальных и терминально-складских комплексов, механизмы эффективного сотрудничества ЮУЖД с предприятиями Челябинской области, применение программных роботизированных продуктов в производственной деятельности компании.

В выставочной экспозиции форума промышленные предприятия представили ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска».