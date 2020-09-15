Большинство муниципалитетов Челябинской области качественно планируют бюджет

Подавляющее большинство муниципальных образований Челябинской области ответственно подходят к организации бюджетного процесса.

Об этом свидетельствуют результаты анализа качества управления финансами в муниципалитетах по итогам 2019 года, проведенного минфином области.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь минфина Челябинской области Юлия Труднева, оценивались качество планирования и исполнения бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов президента, а также усилия властей по совершенствованию местного самоуправления и развитию инициативности граждан.

В результате комплексной оценки муниципалитеты разделились на группы с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами. По итогам 2019 года в первую группу попали 24 территории, во вторую – 16.

В последней группе оказались три муниципалитета из-за фактов, приводящих к автоматической дисквалификации независимо от итоговых оценок. Например, из-за несоблюдения нормативов при формировании расходов на оплату труда. Изначально же у них были более высокие результаты.

В ближайшее время территории получат письма регионального минфина с результатами оценок и рекомендациями по повышению качества управления муниципальными финансами.