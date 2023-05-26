Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками

В бюджет Челябинской области внесены ранее не учтенные дополнительные остатки собственных средств, сложившиеся на первое января 2023 года.

Соответствующие изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» одобрили депутаты Законодательного Собрания.

Корректировка параметров областного бюджета связана с включением неучтенных остатков средств областного бюджета, а также уточнением объема федеральных средств, отдельных направлений расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

С федерального уровня в область поступило 139,5 миллиона рублей. По словам председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева, дополнительные федеральные средства направят на развитие туристической отрасли, в том числе 90 миллионов рублей – на реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры области и 50 миллионов рублей - на повышение доступности и популяризации туризма для школьников. Эти федеральные средств включены в областной бюджет текущего года.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, в областной бюджет внесены также дополнительные остатки собственных средств в сумме семи миллиардов 563,5 миллиона рублей, сложившиеся на первое января 2023 года и ранее не учтенные в законе о бюджете.

«Не все остатки бюджетных средств, сформированные по итогам прошлого года, были учтены в бюджете текущем. По факту их оказалось больше, чем мы рассчитывали, а значит эти деньги вносятся в бюджет с соответствующим увеличением расходов», – пояснил министр финансов региона.

Из этих средств выделен один миллиард 840,1 миллиона рублей на решение первоочередных и социально-значимых вопросов местного значения. На финансирование дорожной деятельности предусмотрели один миллиард 631,7 миллиона рублей, на предоставление дополнительной соцподдержки отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО – один миллиард 8,8 миллиона рублей.

За счет остатков обеспечат также дополнительное финансирование образовательного процесса и предоставление социальной поддержки в регионе в связи с уточнением контингентов учащихся школ и получателей мер соцподдержки - на эти цели направят 671,4 миллиона рублей. Также будут профинансированы мероприятия в рамках строительства межуниверситетского кампуса (300 миллионов рублей) и обеспечено социально-бытовое обустройство людей, вынужденно покинувших свои дома в зоне проведения СВО (34,9 миллиона рублей).

Кроме того, за счет включения дополнительных остатков, предусматривается замена источника погашения государственного долга в 2023 году с рыночных заимствований на остатки собственных средств в сумме два миллиарда 81,7 миллиона рублей.

Увеличение планового размера дефицита областного бюджета на 2023 год с учетом вносимых изменений составило пять миллиардов 481,8 миллиона рублей и в полном объеме покрывается остатками собственных средств. Увеличение дефицита планируется с учетом соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством, и не приведет к росту государственного долга Челябинской области.

В итоге доходы областного бюджета на 2023 год составят 224 миллиарда 247,4 миллиона рублей, расходы – 301 миллиард 548,8 миллиона рублей. Дефицит – 77 миллиардов 301,4 миллиона рублей.