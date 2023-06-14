14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
14.06.2023
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
14.06.2023
Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
14.06.2023
В Челябинске в этом году появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Депутаты ЗСО соберутся на внеочередное заседание без спикера, он уехал на Донбасс
07.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
26.05.2023
Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками
26.05.2023
Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 5,5 миллиарда рублей
25.05.2023
В Челябинской области расширен перечень мер соцподдержки для семей добровольцев
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023