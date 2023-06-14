Депутаты ЗСО соберутся на внеочередное заседание без спикера, он уехал на Донбасс

В четверг, 15 июня, состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания Челябинской области. На нем будут рассмотрены организационные вопросы и ряд законопроектов.

Председатель регионального парламента Александр Лазарев в день заседания будет отсутствовать в Челябинске, он уже находится в командировке в новых регионах. Напомним, губернатор Алексей Текслер предложил спикеру стать его заместителем. Александр Лазарев принял предложение и переходит на работу в правительство региона.

Губернатор уже определил ему круг задач и озвучил первые поручения. Как пояснил Александр Лазарев, задачи – ответственные и важные, времени на раскачку нет. Он решил сразу погрузиться в новую работу, выехал на Донбасс для оперативного изучения ситуации и отработки поручений.