Губернатор, спикер и прославленный путешественник поздравляют южноуральцев с днем России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Законодательного собрания Александр Лазарев, а также прославленный путешественник Фёдор Конюхов поздравляют жителей с Днем России.

«Этот праздник – символ единства, независимости и величия нашей страны. Мы любим Россию, гордимся ее многовековой историей, яркими успехами и достижениями, делаем всё, чтобы их приумножать. Наше Отечество крепнет и развивается благодаря самоотверженному труду, таланту, мужеству и духовной силе миллионов россиян.

Сплоченность и созидательная энергия нашего многонационального народа – главная опора России в преодолении любых вызовов и угроз», - говорится в поздравлении губернатора. Алексей Текслер отметил, что Южный Урал вносит свой вклад в общее дело.

Губернатор также записал поздравление жителям на озере Тургояк вместе с прославленным путешественником Фёдором Конюховым. «У нас великая страна. Челябинская область – замечательный красивый красивый регион», - констатировал глава региона.

«Я люблю челябинский край, я люблю челябинцев… Я люблю всю Россию. А мы, Россия, - великая страна», - сказал Федор Конюхов.

Александр Лазарев отметил, что День России - это праздник каждого гражданина, всех, кто любит своё Отечество. «Мы по праву гордимся нашей страной, ее выдающимся вкладом в мировую культуру, достижениями в области науки и техники, верим в ее возможности, в ее будущее», - говорится в поздравлении руководителя регионального парламента.

Спикер отметил, что южноуральцев всегда отличала сплоченность, умение действовать сообща, помогать и поддерживать друг друга, претворять в жизнь самые смелые планы.

Алексей Текслер пожелал всем южноуральцам, кто сейчас защищает интересы страны в рядах Вооруженных Сил России, особенно в зоне проведения специальной военной операции, кто трудится на производстве и в сельском хозяйстве, движет вперед науку, развивает технологии, добросовестно работает в самых разных сферах жизнедеятельности, – успехов и благополучия. «Пусть наша страна процветает, а наши дети растут счастливыми!», - выразил пожелание глава региона.

Александр Лазарев поблагодарил южноуральцев за неравнодушие и любовь к родному краю, за профессионализм, инициативность и самоотдачу в работе. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах на благо нашей Родины», - пожелал спикер.