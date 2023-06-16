16.06.2023
Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
15.06.2023
Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ
15.06.2023
Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам
15.06.2023
Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России
Александр Лазарев назначен вице-губернатором Челябинской области
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
15.06.2023
«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области
15.06.2023
Челябинская область и Беларусь станут ближе друг другу
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023