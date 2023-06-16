Александр Лазарев назначен вице-губернатором Челябинской области

Александр Лазарев назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. Соответствующее постановление подписал глава региона.

В новой должности Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу.

Напомним, в июне Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост его заместителя и сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России Спикер принял предложение.

Накануне, 15 июня 2023 года на внеочередном заседании Заксобрания депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий депутата и председателя ЗСО Александра Лазарева. Сам он при рассмотрении своего заявления не присутствовал.

Новый замгубернатора уже приступил к выполнению своих обязанностей и сейчас находится в рабочей поездке в Донецкой Народном Республике (ДНР).

ДЛЯ СПРАВКИ

Лазарев Александр Владимирович родился 25 июля 1974 года в городе Южноуральске Челябинской области. В 2007 году окончил ГОУВПО «Челябинский государственный университет», социальная работа, специалист по социальной работе.

Трудовую деятельность начал в 18 лет водителем в маркетинговом центре «Инкото». Два года – с 1992 по 1994 - служил в Вооруженных Силах РФ.

После службы в армии работал в бизнес-структурах Южноуральска по развитию сотовой связи в городе и ряде других населенных пунктов Челябинской области. В 2010 году назначен генеральным директором ООО «КонструктУралКомплект».

С ноября 2015 года по сентябрь 2020 года был главой Южноуральского городского округа. В сентябре 2020 года был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва. В ноябре 2021 года избран председателем Законодательного собрания области. В июне 2023 года досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.