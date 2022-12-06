Бюджет Магнитогорска прирастет на 1,5 миллиарда

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили в первом чтении бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Бюджет основан на Прогнозе социально-экономического развития Магнитогорска на тот же период.

Доходы на 2023 год утверждены в сумме 17,5 млрд рублей, это на полтора миллиарда рублей с лишним больше, чем принималось на 2022 год и на два с лишним миллиарда больше показателя 2021 года.

Отвечая на вопрос спикера Собрания Александра Морозова, заместитель главы города Александра Макарова уточнила, что такое значительное повышение в планируемых доходах 2023 года вызвало ожидаемое поступление средств в размере 1,2 млрд рублей на работы по рекультивацию городской свалки, а также увеличение норматива поступления от налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета на 2023 годы составили 18,8 млрд рублей. Они также выше почти на миллиард первоначально утвержденного плана на 2022 год и почти на два миллиарда превысили первоначальный показатель прошлого года.

«Бюджет, как обычно, носит социальную направленность. Порядка 70 процентов расходов - социальные. Мы видим исполнение всех социальных обязательств. Чтобы выполнить всё намеченное, нужно много работать. Уверен, что мы справимся», - прокомментировал ситуацию председатель комиссии Собрания по бюджету и налоговой политике Александр Довженок.

Рассмотрение бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором чтении планируется на очередном заседании городского Собрания в декабре.