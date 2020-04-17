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ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства

Экономика
Вчера, 16:43

Существенно облегчат труд металлургов входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода приобретенные предприятием в рамках программы операционной трансформации  дистанционно-управляемая машина Brokk-170 и футеровочная машина EZ FLEXX 50.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», комплекс Brokk-170 используется для выбивки футеровки (кирпичной кладки) из вельц-печей. Со временем футеровка изнашивается и на ней образуются плотные наросты (настыли), снижающие производительность.  Так как износ футеровки приводит к повышению температуры корпуса печи и ее остановке, периодически необходима плановая замена кладки. До недавнего времени демонтировать футеровку рабочим приходилось вручную, с помощью кувалды и отбойного молотка, настыль же приходилось снимать плазменной резкой. Процесс занимал почти девятть суток. Машине  требуется для этого в два раза меньше времени. Кроме того, при использовании машины Brokk оператор находится в стороне от рабочей зоны, а точность управления позволяет выполнить работу по обрушению футеровки, не нанося вред корпусу печи.
Футеровочная машина обеспечивает высокое качество кладки футеровки и исключает выпады кирпича. Вручную подобного результата добиться было невозможно.
По словам инженера по организации управления производством ПАО «ЧЦЗ» Александра Тушева, аренда этого оборудования в 2019 году показала неплохие результаты - только на двух ремонтах вельц-печей удалось сэкономить почти 94 миллиона рублей, поэтому и было принято решение о приобретении машин в собственность завода. Использование демонтажной машины позволяет сократить срок выполнения ремонта и существенно улучшает условия труда работников.
Стоимость покупки двух машин составила почти 18 миллионов рублей. Помимо выбивки футеровки, Brokk-170 может использоваться при проведении любых демонтажных работ на предприятии. 

 

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Теги
Челябинский цинковый завод
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