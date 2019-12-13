Челиндбанк – лауреат Национальной банковской премии - 2019
Экономика
Сегодня, 11:59

Банк стал победителем в номинации «За вклад в развитие региона», а также получил дипломы лауреата в номинациях «Лучший банк моего города» и «Банк, который ценит своих сотрудников».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, 10 декабря в Москве прошла церемония награждения победителей Национальной банковской премии – 2019. Традиционно организаторами премии выступили Ассоциация российских банков (АРБ) и Национальный банковский журнал.

Челиндбанк стал победителем в номинации «За вклад в развитие региона». Победитель в этой номинации определялся решением жюри и экспертного совета. Награда – бронзовая статуэтка Грифона - была вручена заместителю генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергею Байлю.

«Наш банк по праву заслужил эту награду, - отметил Сергей Байль. – Почти  30 лет Челиндбанк работает на Южном Урале. Только за последние 5 лет инвестиции в экономику региона составили свыше 320 миллиардов рублей. У Челиндбанка крепкий уральский характер, надежная репутация и сильные корпоративные традиции».

Также Челиндбанк получил дипломы лауреата в номинациях «Лучший банк моего города» и «Банк, который ценит своих сотрудников». Победители в данных номинациях определялись путем народного голосования на сайте АРБ, по итогам которого Челиндбанк вошел в тройку лидеров.

Национальная банковская премия – одна из главных наград профессионального банковского сообщества, учрежденная Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году. Премия присуждается как федеральным, так и региональным кредитным организациям за успехи в разных направлениях деятельности.

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