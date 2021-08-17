Челиндбанк повысил ставки по вкладам

С 12 августа в Челиндбанке повышены процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Ставки увеличены на 0,5 процентных пункта по полугодовым вкладам и на 0,9 процентных пункта по вкладам со сроком размещения на один год и выше.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, наибольшая ставка в линейке вкладов - 6,4% годовых - предлагается сразу по нескольким видам депозитов, в том числе по онлайн вкладам «Интернет-кошелек», «Доход-онлайн» и по вкладу «Статус».

Подробную информацию об условиях размещения средств на вклады можно узнать в отделениях или на сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».