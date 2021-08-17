17.08.2021
В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников
17.08.2021
В минобрнауки Челябинской области кадровое назначение
17.08.2021
Мы – за прививку: студенты ЮУГМУ посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик
17.08.2021
В ГКБ №6 Челябинска - новый главный врач
17.08.2021
Челиндбанк повысил ставки по вкладам
17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
Челиндбанк повысил ставки по вкладам
22.07.2021
Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения
20.07.2021
Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию
02.06.2021
Челиндбанк повысил ставки по вкладам
24.05.2021
Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021