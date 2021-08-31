Челиндбанк увеличивает объемы кредитования  

За шесть месяцев 2021 года ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» нарастил темпы кредитования на 12,2% и стал лидером среди южноуральских банков с объемом кредитного портфеля 32,7 миллиарда рублей (по данным РИА Рейтинг на первое июля 2021 года). Главным драйвером роста стало кредитование корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, специалисты банка отмечают стабильный спрос на финансирование со стороны клиентов на фоне постепенного восстановления региональной экономики. По словам Татьяны Антроповой, заместителя директора департамента кредитования Челиндбанка, бизнес адаптируется к новым реалиям и преодолевает негативные последствия прошлого года: предприятия привлекают финансирование на запуск новых производственных линий, приобретение транспорта и спецтехники, строительство цехов и складских помещений, а также для обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - универсальный банк, основанный в 1990 году, входит в топ-100 крупнейших банков России и топ-10 банков УрФО. Надежность Челиндбанка подтверждена рейтингами: российского агентства Эксперт РА («ruA», прогноз Стабильный), международного агентства Fitch Ratings («ВВ», прогноз Стабильный).