Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совершенствует дистанционное обслуживание, предлагая клиентам разнообразные финансовые онлайн услуги с выгодными условиями.

Среди наиболее популярных у клиентов дистанционных продуктов - онлайн вклады. Сегодня в депозитной линейке Челиндбанка есть два вклада, которые можно открыть через интернет-банк либо мобильное приложение – это «Интернет-кошелек» и «Доход онлайн». Основными преимуществами онлайн вкладов являются повышенные процентные ставки по сравнению с депозитами, открываемыми в офисах банка, а также возможность дистанционного управления денежными средствами и экономия личного времени клиента.

В 2021 году депозиты Челиндбанка «Интернет-кошелек» и «Доход онлайн» вошли в рейтинг лучших онлайн вкладов, предлагаемых крупнейшими российскими банками, по версии портала Выбери.ру. При составлении рейтинга эксперты учитывали не только величину процентной ставки по договору вклада, но и такие параметры как реальный денежный доход по вкладу, минимальная и максимальная сумма вклада, удобство возврата денежных средств, а также надежность банка и его значимость на рынке.