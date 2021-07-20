Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартовала акция по ипотечному кредитованию: отменено требование по страхованию предмета залога и личному страхованию, срок кредитования увеличен до 20 лет.

В рамках акции можно оформить кредит на покупку готового или строящегося жилья (на срок до 20 лет), приобрести земельный участок (срок кредитования до 5 лет), а также рефинансировать ипотечные кредиты, оформленные в других банках.

Сумма первоначального взноса – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости на вторичном рынке и от 20% - для строящегося жилья.

Подать заявку на оформление кредита можно на сайте Банка.

Акция действует с 19 июля до 31 августа 2021 года.