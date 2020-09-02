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Челиндбанк присоединился к Системе быстрых платежей

Экономика
Сегодня, 12:47
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Клиенты Челиндбанка смогут переводить деньги клиентам банков – участников Системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе банка, Челиндбанк предоставляет современную альтернативу традиционным переводам с карты на карту. По номеру телефона клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в банки – участники СБП и получать средства на свои счета.

Для осуществления переводов через СБП клиенты Челиндбанка могут воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением.

 

 

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Теги
ПАО Челиндбанк
Система быстрых платежей
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