Челиндбанк присоединился к Системе быстрых платежей

Клиенты Челиндбанка смогут переводить деньги клиентам банков – участников Системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе банка, Челиндбанк предоставляет современную альтернативу традиционным переводам с карты на карту. По номеру телефона клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в банки – участники СБП и получать средства на свои счета.

Для осуществления переводов через СБП клиенты Челиндбанка могут воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением.