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Челябинская мэрия посоветовала перевозчикам не поднимать цены в маршрутках

В Челябинске частным перевозчикам посоветовали повысить качество предоставляемых услуг и воздержаться от повышения стоимости проезда в маршрутках. Об итогах встречи замглавы города по дорожному хозяйству Максима Куляшова и представителей транспортных предприятий рассказали в администрации Челябинска.

Встреча прошла сегодня, 12 февраля. Она состоялась после того, как в городскую мэрию поступила информация о повышении стоимости проезда в маршрутках тех перевозчиков, которые работают по нерегулируемому тарифу.

Перевозчики заявили, что сдерживали цены на проезд с 2017 года, в то время как несли затраты на автомобильное топливо, смазочные материалы и запасные части.

«Нами были выслушаны доводы перевозчиков о создавшихся объективных экономических причинах принятия решения о повышении тарифа. По итогам встречи, им рекомендовано все же воздержаться от увеличения тарифа на проезд и рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы, в том числе, предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету на обслуживаемых ими маршрутах», - рассказал Максим Куляшов.

Перевозчикам поручили продолжать повышать качество предоставляемых транспортных услуг, обновлять парк и покупать новые автобусы.

Напомним, челябинские перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 28 рублей на 12 маршрутах. Еще на двух маршрутах стоимость составит 28 рублей 50 копеек. В каких именно маршрутках челябинцам придется платить больше, читайте здесь.