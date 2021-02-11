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В Челябинске с марта подорожает проезд еще в семи маршрутках

В Челябинске с 13 марта еще шесть перевозчиков заявили о повышении стоимости проезда на семи маршрутах. Цена проезда составит 28 рублей, сообщили в городском управлении транспорта.

«Информируем Вас о поступлении уведомления от перевозчиков ООО «Сервис-Транс», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн», ООО «Автолига», ООО «Челябинское маршрутное такси», ООО «Автолуч» об изменении стоимости проезда: с 13 марта 2021 года с 25 рублей до 28 рублей», - озвучили в управлении транспорта Челябинска.

Теперь 28 рублей придется платить во время поездок на следующих маршрутах:

№ 10 «ЧМК – ЮУрГУ»;

№ 39 «ЧТЗ - Чичерина»;

№ 53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово»;

№ 72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал»;

№ 78 «Академика Королева – Мамина»;

№ 86 «Мехколонна – поселок Шершни»;

№ 104 «Поселок АМЗ – Бейвеля».

Ранее в управлении транспорта сообщали, что такая же стоимость будет установлена на маршрутах № 112 («Приборостроителей - ЮУрГУ»), № 46 («Чистопольская – Теплотехнический институт»), № 75 («поселок Фатеевка - Бейвеля»), № 92 («поселок Сухомесово - ЧМК»), №22 («Александра Шмакова-Училище»). А 28 рублей 50 копеек челябинцам придется платить за проезд в маршрутках №12 («Профессора Благих – ЧТЗ») и № 32 («Солнечный берег – Мамина»).

Информацию о повышении стоимости проезда в маршрутках бурно обсуждают в социальных сетях. Горожане уверены, что для начала нужно поднять качество перевозок, и только потом поднимать цены. Другие жители призвали пересаживаться на муниципальный транспорт. Нашлись и те, кто предложил и вовсе не ездить в маршрутках, чтобы вернуть цены на прежний уровень.

В управлении транспорта напомнили, что в соответствии с законодательством перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением транспорта, уведомив о решении за 30 дней до даты изменения тарифа.