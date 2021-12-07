Челябинская область получит 150 миллионов рублей на Ленинградский мост

Челябинская область получит дополнительный федеральный транш на завершение реконструкции Ленинградского моста раньше намеченных сроков.

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на развитие транспортной системы в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Согласно распоряжения, Росавтодору в 2021 году выделено из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 3,1 миллиарда рублей для предоставления бюджетам.

Двум субъектам направлены бюджетные трансферты на реализацию капиталоемких мероприятий в городских агломерациях.

Как сообщает пресс-служба миндортранса области, Челябинская область получила 150 миллионов рублей на реконструкцию Ленинградского моста, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте. Контракт на выполнение ремонта Ленинградского моста является долгосрочным.

Напомним, движение по Ленинградскому мосту было закрыто первого мая 2021 года. Масштабная реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день работы идут с опережением графика.

Стоимость объекта составляет порядка миллиарда рублей. Уже освоены те средства, которые были предусмотрены на этот год. Еще порядка 100 миллионов рублей подрядчик направил из своих оборотных средств.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение завершить работы раньше срока. Срок окончания реконструкции - лето 2022 года.