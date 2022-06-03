Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

Челябинская область получит более 540 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий субъектам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. В ближайшие три года 16 регионов страны получат 24,2 миллиарда рублей.

Федеральные средства будут предоставлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Людям, путешествующим по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов, нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети», - отметил Михаил Мишустин на заседании правительства второго июня.

Челябинская область на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма получит 355 миллионов 786 тысяч рублей в 2023 году и 184 миллиона 230 тысяч рублей в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора, благодаря федеральной поддержке, в регионе будут реализованы проекты, одобренные в декабре 2021 года корпорацией Туризм.РФ. В рамках двух из них - проекта по развитию действующего горнолыжного курорта «Аджигардак» в Ашинском районе и нового проекта оздоровительного курорта в Еткульском районе «Сапфир Урала» - утверждены объемы субсидий федерального бюджета для создания транспортной и инженерной инфраструктуры. Будут построены дороги, сети тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения.

Проект строительства бальнеологического курорта «Сапфир Урала» позволит создать в привлекательной загородной локации крупный туристический комплекс с высоким уровнем сервиса и полным спектром возможностей для круглогодичного оздоровления, активного отдыха и занятий спортом.

В основе концепции проекта по созданию всесезонного курорта «Аджигардак» лежит модернизация и реновация существующего горнолыжного центра в курорт современного уровня. Он будет ориентирован на массовый спрос, а также развитие зимних и летних локаций, обеспечивающих комфортабельный отдых и широкие возможности активного спорта, отдыха и досуга с многообразием туристических маршрутов.

Общий объем инвестиций в строительство двух проектов до 2026 года оценивается в 12,8 миллиарда рублей, в период 2024 – 2027 годов будет введено в эксплуатацию порядка 900 гостиничных номеров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания региона подчеркнул, что туризм - одна из важнейших точек развития Южного Урала.

«Мы активно занимаемся продвижением туристического потенциала региона, прежде всего за его пределами и на федеральном уровне, - уточнил глава региона. - Разработали свой региональный брендовый маршрут, запустили современный туристический портал, формируем медийный контент о регионе, в частности, выпустили научно-популярный фильм «Аркаим – колесница времени».

В настоящее время на различных территориях региона разворачивается целый ряд проектов. В этом году разработают мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай, запустят разработку мастер-плана развития озера Тургояк.

Челябинская область является и одним из центров экологического туризма. «Главными задачами в этом направлении являются создание обширной сети экологических троп, которые будут знакомить жителей и гостей с природными богатствами, при этом обеспечивая их сохранность», - уточнил губернатор.

Глава региона заверил, в области продолжат поддерживать туристический бизнес и инвесторов, в первую очередь, в части развития инфраструктуры, а также работать по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели.

«Здесь, хочу подчеркнуть, всем органам власти и местного самоуправления необходимо обеспечить эффективное и быстрое решение всех межведомственных вопросов, которые будут возникать», - обозначил задачи Алексей Текслер.